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ДТП с КАМАЗом в Самаре: трое пострадавших

23 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 6 человек.

Одно из дорожно-транспортных происшествий произошло в 20:40 час. в Советском районе Самары. 40-летний водитель, управляя грузовой автомашиной «Камаз», следовал по ул. Гагарина в направлении ул. Советской Армии. В пути следования, на регулируемом перекрестке, напротив д. 92, при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Passat СС, под управлением 34-летнего водителя, который двигался во встречном направлении.

С места происшествия в медучреждение доставлен водитель легковой автомашины и два его пассажира — мужчины 1983 и 1982 г.р., им назначено стационарное лечение.