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В Хасанском округе Приморья пожарные справились с открытым горением магазина

Пожар начался днем 24 декабря в магазине села Барабаш.

Источник: МЧС РФ

В Приморском крае совместными усилиями пожарных ГУ МЧС России и краевой противопожарной службы ликвидировали открытое горение магазина. Об этом «Комсомольской правде — Дальний Восток» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю.

Пожар начался днем 24 декабря в селе Барабаш Хасанского округа — загорелось двухэтажное здание магазина. К приезду пожарных огнем уже были охвачены крыша здания и помещения на втором этаже. Около 18 часов по местному времени специалисты ликвидировали открытое горение на площади около 400 квадратных метров. В настоящее время пожарные разбирают и проливают конструкции здания.

В борьбе с огнем принимают участие 25 человек и 8 единиц техники. Во время пожара пострадал один человек, погибших нет.

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