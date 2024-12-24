В Хасанском округе Приморья пожарные справились с открытым горением магазина

Пожар начался днем 24 декабря в селе Барабаш Хасанского округа — загорелось двухэтажное здание магазина. К приезду пожарных огнем уже были охвачены крыша здания и помещения на втором этаже. Около 18 часов по местному времени специалисты ликвидировали открытое горение на площади около 400 квадратных метров. В настоящее время пожарные разбирают и проливают конструкции здания.