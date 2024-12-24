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Собаки напали на пенсионерку в Хабаровском крае: подробности происшествия, кто ответит

Обычно муниципальные власти выплачивают компенсации пострадавшим, но в данном случае уже возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Собаки напали на пенсионерку в Хабаровском крае.
Источник: Freepik

Очередное нападение собак на человека со смертельным исходом расследуют на Дальнем Востоке. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю.

Трагедия случилась 24 декабря 2024 года. В поселке Октябрьский Ванинского района Хабаровского края несколько собак напали на 68-летнюю женщину. В результате полученных травм пенсионерка скончалась. Тело погибшей обнаружили ее родственники. По факту происшествия возбудили уголовное дело.

Позже стали известны подробности происшествия. Женщина вышла из своего частного дома на улицу, чтобы отогреть уличную колонку, и в этот момент она подверглась нападению собак. К сожалению, никто на помощь пенсионерке не пришел. Местные жители высказали версию, что пожилую женщину мог убить тигр, но в прокуратуре опровергли такие слухи. Изданию «КП — Хабаровск» в краевой прокуратуре рассказали, что на пенсионерку напали именно собаки. Ведомство контролирует ход изучения всех обстоятельств произошедшего.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Максимальное наказание по данной части статьи — до двух лет лишения свободы. В качестве обвиняемых могут выступить владельцы собак, если будет установлено, что таковые имелись. Либо, если собаки действительно бродячие, то уголовное дело может быть возбуждено в отношении должностных лиц местной власти, ответственных за контроль над безнадзорными животными.

Ранее мы писали, что за нападения бродячих животных на людей обычно отвечают муниципальные власти. Суды встают на сторону пострадавших и присуждают выплату компенсаций. Не исключено, что и в данном случае последует исковое заявление в суд от прокуратуры или родственников погибшей.

СК
флора и фауна