Собаки напали на пенсионерку в Хабаровском крае: подробности происшествия, кто ответит

Позже стали известны подробности происшествия. Женщина вышла из своего частного дома на улицу, чтобы отогреть уличную колонку, и в этот момент она подверглась нападению собак. К сожалению, никто на помощь пенсионерке не пришел. Местные жители высказали версию, что пожилую женщину мог убить тигр, но в прокуратуре опровергли такие слухи. Изданию «КП — Хабаровск» в краевой прокуратуре рассказали, что на пенсионерку напали именно собаки. Ведомство контролирует ход изучения всех обстоятельств произошедшего.