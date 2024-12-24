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Суд вынес приговор американцу Спектору, обвиняемому в шпионаже

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к 15 годам колонии американца Джина Спектора, обвиняемого в шпионаже, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: © РИА Новости

«Назначить Спектору наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет… по совокупности (с предыдущим приговором — ред.) окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием в колонии строгого режима», — огласил приговор судья.

Также суд оставил в силе назначенный предыдущим приговором штраф — 14 миллионов рублей.

Слушания, за исключением резолютивной части приговора, проходили в закрытом режиме.

Лефортовский суд Москвы в середине августа избрал Спектору меру пресечения в виде заключения под стражу. Подробности дела в суде не раскрыли из-за секретности. По статье УК РФ «Шпионаж» мужчине грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Спектор ранее был фигурантом дела экс-помощницы бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича Анастасии Алексеевой. Мужчина в июне 2021 года был приговорен Останкинским судом Москвы к четырем годам колонии строгого режима за посредничество во взятке в особо крупном размере. Он полностью признал вину, его дело выделили в отдельное производство. Позже апелляция отменила это решение и отправила дело на новое рассмотрение. После повторного разбирательства он получил 3,5 года лишения свободы.