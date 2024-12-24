Грузовик загорелся в результате крупного ДТП в Красноярском крае

По предварительной информации ГАИ, авария произошла между населенными пунктами Татьяновка и Рыбное. В результате столкновения один человек пострадал и госпитализирован. Движение на участке трассы перекрыто в обоих направлениях. Объезд организован через Заозёрный. Также сообщается о возможности объезда через населенные пункты Громадск и Рыбное.