Грузовик загорелся в результате крупного ДТП в Красноярском крае

Два грузовика и легковой автомобиль столкнулись, один из грузовиков загорелся.
По предварительной информации ГАИ, авария произошла между населенными пунктами Татьяновка и Рыбное. В результате столкновения один человек пострадал и госпитализирован. Движение на участке трассы перекрыто в обоих направлениях. Объезд организован через Заозёрный. Также сообщается о возможности объезда через населенные пункты Громадск и Рыбное.
На месте происшествия работают 11 специалистов и 3 единицы техники МЧС России. Очевидцы сообщают о значительной задержке движения и образовавшейся пробке.
Водителям, планирующим поездки в этом направлении, рекомендуется использовать альтернативные маршруты. Подробная информация о происшествии и состоянии дороги будет обновляться по мере поступления данных.
Ранее сообщалось о ДТП с двумя погибшими на юге Красноярского края.