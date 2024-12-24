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Грузовик загорелся в результате крупного ДТП в Красноярском крае

На 958 километре федеральной трассы Р-255 в Рыбинском районе Красноярского края произошло серьезное ДТП.

Два грузовика и легковой автомобиль столкнулись, один из грузовиков загорелся.

По предварительной информации ГАИ, авария произошла между населенными пунктами Татьяновка и Рыбное. В результате столкновения один человек пострадал и госпитализирован. Движение на участке трассы перекрыто в обоих направлениях. Объезд организован через Заозёрный. Также сообщается о возможности объезда через населенные пункты Громадск и Рыбное.

На месте происшествия работают 11 специалистов и 3 единицы техники МЧС России. Очевидцы сообщают о значительной задержке движения и образовавшейся пробке.

Водителям, планирующим поездки в этом направлении, рекомендуется использовать альтернативные маршруты. Подробная информация о происшествии и состоянии дороги будет обновляться по мере поступления данных.

Ранее сообщалось о ДТП с двумя погибшими на юге Красноярского края.

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