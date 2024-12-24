Огласили приговор подростку, устроившему поножовщину в школе Краснодара, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Напомним, 6 декабря в одной из школ в поселке Российском между учащимися произошел конфликт. Подсудимый в ходе драки со своими сверстниками нанес одному из подростков непроникающее ножевое ранение.
Прикубанский районный суд в Краснодаре признал молодого человека виновным. С учетом возраста ему назначили наказание в виде 30 тысяч рублей штрафа, после уплаты которого его вместе с родителями выдворят из страны.
Напомним, в филиале школы № 94 в поселке Российском после поножовщины усилили меры безопасности. В департаменте образования краевого центра уточнили, что 12 декабря руководство школы заключило договор с новой охранной компанией. В учреждении есть 66 наружных и 79 внутренних камер. Кнопку тревожной сигнализации ежедневно проверяют.