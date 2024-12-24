В Витебске ОМОН задержал учащегося колледжа, которому грозит до 15 лет

В МВД отметили, что задержанный снимал квартиру в Витебске, где фасовал «товар», который затем намеревался распространить через закладки по городу. Сказано, что при фигуранте было найдено и изъято около 400 граммов опасного психотропа. Следователи завели уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Учащемуся грозит до 15 лет лишения свободы.