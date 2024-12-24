В Свислочи пенсионерка украла из магазина 100 бутылок алкоголя на 1000 рублей. Подробности рассказали в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
Говорится, что в Свислочский РОВД обратился представитель одной из торговых организаций с заявлением о том, что кто-то украл около 100 бутылок крепкого алкоголя. Выяснилось, что к краже причастна 60-летняя местная жительница.
Удалось установить, что с начала июня 2024 года фактически каждый день женщина выносила из магазина по одной-две бутылки водки. Так, она брала спиртное с полки, затем отходила в место, где не попадала под камеры. А затем она прятала бутылки в сумочку.
«После чего продолжала покупки, а на кассе рассчитывалась за всё, кроме спиртного», — отметили в ведомстве.
В милиции обратили внимание, что предварительно было подсчитано, что пенсионерка смогла вынести из магазина около 100 бутылок крепкого алкоголя, причинив ущерб на примерно 1000 белорусских рублей. Сказано, что фигурантка возместила причиненный ущерб.
«Спиртное же употребляла самостоятельно либо со знакомыми», — сказано в сообщении.
В отношении женщины заведено уголовное дело за кражу.
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