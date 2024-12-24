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ФСБ задержала сотрудника режимного предприятия за госизмену

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Задержан сотрудник режимного предприятия, передававший разведке Украины информацию о подразделениях Вооруженных сил РФ, возбуждено дело о госизмене, сообщили в ЦОС ФСБ России.

Источник: © РИА Новости

ФСБ России пресекла противоправную деятельность гражданина РФ 1980 года рождения, он подозревается в передаче сведений закрытого характера украинским спецслужбам.

«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что задержанный, являясь сотрудником режимного предприятия, установил и поддерживал контакт с представителями службы внешней разведки Украины. За денежное вознаграждение передавал информацию о подразделениях ВС России, которые могут быть использованы против безопасности России, в том числе в зоне проведения СВО», — говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан и помещен под стражу, он признал свою вину и активно сотрудничает со следствием, отметили в ФСБ, добавив, что против него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена). Дополнительные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.