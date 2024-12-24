ФСБ задержала сотрудника режимного предприятия за госизмену

ФСБ России пресекла противоправную деятельность гражданина РФ 1980 года рождения, он подозревается в передаче сведений закрытого характера украинским спецслужбам.
«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что задержанный, являясь сотрудником режимного предприятия, установил и поддерживал контакт с представителями службы внешней разведки Украины. За денежное вознаграждение передавал информацию о подразделениях ВС России, которые могут быть использованы против безопасности России, в том числе в зоне проведения СВО», — говорится в сообщении.
Подозреваемый задержан и помещен под стражу, он признал свою вину и активно сотрудничает со следствием, отметили в ФСБ, добавив, что против него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена). Дополнительные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.