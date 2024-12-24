Волонтеры из Ростовской области помогают убирать мазут с берегов Анапы и спасают птиц

В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, шторм вынес их на побережье Анапы и Темрюкского района.
Как информирует сайт донского правительства, волонтеры из Ростовской области отправились в Краснодарский край, чтобы помочь в очистке пляжей и спасении птиц.
«Наши добровольцы всегда приходят на помощь в трудные времена. Сейчас они активно участвуют в мероприятиях по спасению птиц и занимаются очисткой пляжей. Мы не можем оставаться в стороне, когда происходят такие ситуации, поэтому стараемся сделать все, что приведет к скорейшему решению проблемы», — отметил председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Александр Никиточкин.
Уточняется, что в Анапе действует единый штаб волонтеров #МЫВМЕСТЕ по ликвидации последствий нефтяных загрязнений. Для добровольцев открыты пункты обогрева, точки питания и выдачи средств индивидуальной защиты и инвентаря.
Ранее сообщалось, что танкер «Волгонефть-212», затонувший в Керченском проливе, должен был после окончания рейса отправиться на зимовку в Ростовскую область.