Волонтеры из Ростовской области помогают убирать мазут с берегов Анапы и спасают птиц

«Наши добровольцы всегда приходят на помощь в трудные времена. Сейчас они активно участвуют в мероприятиях по спасению птиц и занимаются очисткой пляжей. Мы не можем оставаться в стороне, когда происходят такие ситуации, поэтому стараемся сделать все, что приведет к скорейшему решению проблемы», — отметил председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Александр Никиточкин.