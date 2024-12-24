Сломавший спину игрок «Салавата Юлаева» Кузьмин вернулся на лед

Глеб Кузьмин вернулся на лед. Нападающий уфимского ХК «Салават Юлаев» после компрессионного перелома позвоночника, который он получил во время игры с «Авангардом», провел свою первую тренировку спустя три месяца.
Спортсмен признался, что боялся этого момента, но готовился к нему. По словам Кузьмина, он думал, что выход на лед ему дастся сложнее.
— Вышел на лед, думал, будет труднее. Оказалось не так сложно, — сказал игрок.
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