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Сломавший спину игрок «Салавата Юлаева» Кузьмин вернулся на лед

Игрок «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин вернулся на лед после перелома позвоночника.

Источник: Комсомольская правда

Глеб Кузьмин вернулся на лед. Нападающий уфимского ХК «Салават Юлаев» после компрессионного перелома позвоночника, который он получил во время игры с «Авангардом», провел свою первую тренировку спустя три месяца.

Спортсмен признался, что боялся этого момента, но готовился к нему. По словам Кузьмина, он думал, что выход на лед ему дастся сложнее.

— Вышел на лед, думал, будет труднее. Оказалось не так сложно, — сказал игрок.

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