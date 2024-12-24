Под Столбцами пенсионерка обменяла золотые серьги на плед и пошла в милицию. Подробности сообщили в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
Сообщается, что жительница Столбцовского района была занята домашними делами, когда к ней в дом зашла незнакомая женщина. Во время разговора незнакомка сказала, что продает очень «ценный плед», предложив пенсионерке его купить.
Женщина на предложение ответила отказом, сказав про нехватку денег. Но продавец предложила обмен: «ценный» плед в обмен на золотые серьги, которые были в ушах пенсионерки. Жительница Столбцовского района согласилась, отдала серьги и получила взамен плед.
«Позже пенсионерка осмотрела плед и поняла, что обмен был крайне невыгодным», — сказано в сообщении.
Жительница Столбцовского района пошла в милицию после обмена сережек на плед. Фото: sudexpert.gov.by.
С заявлением женщина обратилась в Столбцовский РОВД, чтобы восстановить справедливость. Сотрудники милиции смогли установить личность незнакомки, которая была в доме у пенсионерки. Золотые серьги, которые были получены в момент обмена, изъяли.
Для того, чтобы установить стоимость пледа и золотых сережек специалистами Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области проводилась судебная товароведческая экспертиза.
«Установлено: стоимость пледа составила около 87 рублей, а серьги оценены в более чем 1200 рублей», — подчеркнули в пресс-службе.
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