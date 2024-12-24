Пьяный омич угнал у таксиста машину, желая повидаться с подругой, и вылетел в кювет

Мужчина в пьяном состоянии ночью вызвал такси. В салоне автомобиля он достал нож и стал избивать водителя. Таксист смог увернуться от ножа и выбежать из салона. Пьяный омич пытался догнать его, однако не смог. Тогда он вернулся к автомобилю и сел за руль.