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Пьяный омич угнал у таксиста машину, желая повидаться с подругой, и вылетел в кювет

Полицейские задержали мужчину на выезде из поселка Москаленки.

Источник: Комсомольская правда

В Москаленском районе пьяный омич угнал у таксиста машину и едва не убил его. Пойти на преступление мужчина решился из-за желания повидаться с подругой.

Мужчина в пьяном состоянии ночью вызвал такси. В салоне автомобиля он достал нож и стал избивать водителя. Таксист смог увернуться от ножа и выбежать из салона. Пьяный омич пытался догнать его, однако не смог. Тогда он вернулся к автомобилю и сел за руль.

После угона подозреваемый попытался выехать из районного центра, но не справился с управлением и вылетел в кювет. На месте ДТП его задержали полицейские.

Сотрудникам полиции омич пояснил, что решил угнать машину, чтобы доехать до своей знакомой в Ханты-Мансийск. Полицейские проводят проверку.

Ранее мы писали, что в Омске водителя такси подозревают в краже 20 тысяч у клиентки.