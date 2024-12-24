Пьяный омич угнал у таксиста машину, желая повидаться с подругой, и вылетел в кювет

В Москаленском районе пьяный омич угнал у таксиста машину и едва не убил его. Пойти на преступление мужчина решился из-за желания повидаться с подругой.
Мужчина в пьяном состоянии ночью вызвал такси. В салоне автомобиля он достал нож и стал избивать водителя. Таксист смог увернуться от ножа и выбежать из салона. Пьяный омич пытался догнать его, однако не смог. Тогда он вернулся к автомобилю и сел за руль.
После угона подозреваемый попытался выехать из районного центра, но не справился с управлением и вылетел в кювет. На месте ДТП его задержали полицейские.
Сотрудникам полиции омич пояснил, что решил угнать машину, чтобы доехать до своей знакомой в Ханты-Мансийск. Полицейские проводят проверку.
Ранее мы писали, что в Омске водителя такси подозревают в краже 20 тысяч у клиентки.