В Калининграде будут судить контрабандистов янтаря

Они обвиняются по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ — контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов.
По версии следствия, в 2023 году участники преступной группы в соответствии с разработанной схемой и отведенными ролями осуществляли в Калининградской области деятельность по организации контрабанды янтаря на территорию иностранного государства.
В сентябре 2023 года соучастники, имеющие опыт международных перевозок, поместили янтарь общей массой 285,9 кг в грузовой автомобиль, скрыв его под другим товаром, и организовали прохождение транспортного контроля на таможенном посту.
При попытке переместить янтарь через международную границу обвиняемые задержаны, из незаконного оборота изъят янтарь общей стоимостью свыше 2,9 млн рублей.