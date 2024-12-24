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В Калининграде будут судить контрабандистов янтаря

В прокуратуре Калининградской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шести жителей региона.

Источник: Бизнес-Калининград

Они обвиняются по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ — контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов.

По версии следствия, в 2023 году участники преступной группы в соответствии с разработанной схемой и отведенными ролями осуществляли в Калининградской области деятельность по организации контрабанды янтаря на территорию иностранного государства.

В сентябре 2023 года соучастники, имеющие опыт международных перевозок, поместили янтарь общей массой 285,9 кг в грузовой автомобиль, скрыв его под другим товаром, и организовали прохождение транспортного контроля на таможенном посту.

При попытке переместить янтарь через международную границу обвиняемые задержаны, из незаконного оборота изъят янтарь общей стоимостью свыше 2,9 млн рублей.