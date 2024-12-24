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Верховный Суд огласит приговор Смовскому 30 декабря

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Верховный Суд Беларуси огласит приговор командиру 118-го батальона охранной полиции Константину Смовскому 30 декабря, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда.

Источник: БЕЛТА

Гособвинение просит признать Смовского виновным в совершении геноцида.

Сегодня состоялись судебные прения. Гособвинитель попросил признать Смовского виновным в совершении геноцида без назначения наказания. Сторона защиты попросила постановить законный, обоснованный, справедливый приговор.

После окончания войны Смовский сбежал в США, где умер в 1960 году. При жизни он избежал привлечения к уголовной ответственности за совершенные им в годы Великой Отечественной войны злодеяния в отношении мирных жителей.