Верховный Суд огласит приговор Смовскому 30 декабря

Гособвинение просит признать Смовского виновным в совершении геноцида.
Сегодня состоялись судебные прения. Гособвинитель попросил признать Смовского виновным в совершении геноцида без назначения наказания. Сторона защиты попросила постановить законный, обоснованный, справедливый приговор.
После окончания войны Смовский сбежал в США, где умер в 1960 году. При жизни он избежал привлечения к уголовной ответственности за совершенные им в годы Великой Отечественной войны злодеяния в отношении мирных жителей.