В Башкирии 12 детей погибли в ДТП

В Башкирии за 2024 год в авариях погибли 12 подростков. Об этом рассказал главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов в своем ТГ-канале. Он добавил, что в ДТП также пострадали 475 детей.
Севастьянов напомнил, что в эти дни в Башкирии стартовала профилактическая акция «Внимание — дети!». Мероприятие направлено на снижение детского травматизма на дорогах.
На особом контроле у инспекторов будет находиться перевозки детей в транспорте.
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