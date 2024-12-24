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В Башкирии 12 детей погибли в ДТП

В 2024 году 12 подростков погибли в ДТП.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии за 2024 год в авариях погибли 12 подростков. Об этом рассказал главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов в своем ТГ-канале. Он добавил, что в ДТП также пострадали 475 детей.

Севастьянов напомнил, что в эти дни в Башкирии стартовала профилактическая акция «Внимание — дети!». Мероприятие направлено на снижение детского травматизма на дорогах.

На особом контроле у инспекторов будет находиться перевозки детей в транспорте.

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