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Окончен поиск 13-летней девочки, пропавшей после ухода из ребцентра в Перми

Её искали с 18 декабря.

Поиск 13-летней девочки, которая ушла из реабилитационного центра в Перми и пропала, окончен, сообщает поисковый отряд «ПрикамьеПоиск».

Речь идёт о несовершеннолетней пермячке, которая исчезла 18 декабря. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что о пропаже девочки сообщили волонтёры поискового отряда. На ориентировке с портретом подростка уточнялось, что в последний раз её видели в социально-реабилитационном центре в микрорайоне Бахаревка.

18 декабря девочка вышла из здания по улице Куйбышева и бесследно исчезла. Уточнялось, что она может нуждаться в медицинской помощи.

Местонахождение подростка оставалось неизвестным на протяжении недели. Днём 24 декабря волонтёры отряда «ПрикамьеПоиск» сообщили, что поиски окончены.

«Найдена! Жива! Всем спасибо за помощь», — поделились в организации.

В поисковом отряде не уточнили, где на протяжении нескольких дней находилась девочка. Волонтёры попросили неравнодушных пермяков снять репосты с ориентировкой о её пропаже.