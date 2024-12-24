Окончен поиск 13-летней девочки, пропавшей после ухода из ребцентра в Перми

Речь идёт о несовершеннолетней пермячке, которая исчезла 18 декабря. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что о пропаже девочки сообщили волонтёры поискового отряда. На ориентировке с портретом подростка уточнялось, что в последний раз её видели в социально-реабилитационном центре в микрорайоне Бахаревка.