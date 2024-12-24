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В Омской области парень угнал машину у таксиста, чтобы уехать на север РФ

20-летний мужчина собирался в Ханты-Мансийск, но попал в аварию.

Источник: ГУ МВД

Омская полиция сообщила об угоне, который произошёл в Москаленском районе. 20-летний парень вызвал такси и напал на водителя.

Парень пытался ударить мужчину ножом, но тот увернулся и выбежал из машины. Угонщик сел за руль и уехал. Правда, недалеко. На выезде из районного центра угонщик не справился с управлением и съехал в кювет. Здесь его задержали сотрудники полиции. Им он рассказал, что собирался к знакомой в г. Ханты-Мансийск.

Ранее мы сообщали, что школьника, который напал на женщину-водителя, отправили под стражу до 27 декабря. В ведомстве отметили, что ход расследования уголовного дела прокуратура поставила на контроль. Кроме того, прокуроры проверяют соблюдения законодательства органами системы профилактики при работе с данным трудным подростком.