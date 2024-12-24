Брестчанин после «горячей» переписки с девушкой пришел в милицию

В Бресте в милицию обратился мужчина, который стал жертвой вымогателей. Подробности рассказали в телеграм-канале «Крепость» УВД Брестского облисполкома.
Выяснилось, что 21-летний брестчанин в интернете познакомился с девушкой. После нескольких дней «горячей» переписки новая знакомая предложила прислать интимные фото. А когда фото были отправлены тон беседы в переписке изменился.
Вскоре девушка прислала сообщение и сказала, что распространит «голые» фото брестчанина среди его знакомых, если он не заплатит 1200 белорусских рублей.
Но мужчина не стал поддаваться на шантаж и сразу обратился в милицию. Расследуется уголовное дело о вымогательстве.
Также в Свислочи пенсионерка украла из магазина 100 бутылок алкоголя на 1000 рублей.