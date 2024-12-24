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Ребенок опрокинул на себя стакан с молоком и попал в реанимацию в Бурятии

Пациент в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Малыш вылил на себя горячее молоко и попал в реанимацию с сильными ожогами. Об этом КП-Иркутск сообщили в министерстве здравоохранения Бурятии.

— Ребенок находится в отделении анестезиологии и реанимации медицинской организации города Улан-Удэ, состояние тяжелое. Пациенту оказывается вся необходимая медицинская помощь, — уточнили в пресс-службе минздрава.

Несчастный случай произошел еще 20 декабря, за жизнь малыша борются уже четвертый день.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 52-летняя женщина с электрическим чайником в руках споткнулась о ноги приятеля и окатила его кипятком. Испугавшись, уехала, при этом не вызвала бригаду медиков. Мужчина получил сильные ожоги, его тело нашли на следующий день.