Ребенок опрокинул на себя стакан с молоком и попал в реанимацию в Бурятии

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 52-летняя женщина с электрическим чайником в руках споткнулась о ноги приятеля и окатила его кипятком. Испугавшись, уехала, при этом не вызвала бригаду медиков. Мужчина получил сильные ожоги, его тело нашли на следующий день.