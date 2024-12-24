Экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова вызвали на допрос в СК РФ

По информации Mash, следствие установило прямую связь между ним и задержанным гендиректором «Корпорации развития Курской области» Владимиром Лукиным.
Они познакомились друг с другом в столице, когда Смирнов работал первым замом гендира Фонда капремонта многоквартирных домов Москвы, а Лукин был замначальника Мосжилинспекции. Последнего вскоре уволили и перевели сначала в Ивановскую область, а потом — в Нижегородскую.
В 2020 году ФСБ вскрыла хищение бюджета, и Лукина вновь уволили. Через год он оказался на Курщине. После начала СВО там же появился Смирнов — в качестве куратора по строительству защитных сооружений. Следил за рабочими процессами «Корпорации развития» первый замгубернатора Дедов. Его также опросили следователи. Решение по Смирнову будет зависеть от показаний Лукина.
Сейчас стали известны новые цифры по стоимости защитных сооружений. Как стало известно Mash, на них выделили 15 бюджетных млрд рублей. Большая часть средств была получена юрлицами, зарегистрированными менее чем за год до заключения госконтрактов и имевшими в штате не больше двух сотрудников. После назначения Лукина директор «Корпорации развития» купил Hyundai Staria Premium, а для приглашённого из Москвы водителя выделил зарплату, приближённую к з/п замгендиректора. Прямо сейчас УФАС проверяет контору. А управление капстроительства Курской области подало на неё два иска, в которых попросило признать фирму банкротом.