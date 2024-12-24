Экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова вызвали на допрос в СК РФ

Сейчас стали известны новые цифры по стоимости защитных сооружений. Как стало известно Mash, на них выделили 15 бюджетных млрд рублей. Большая часть средств была получена юрлицами, зарегистрированными менее чем за год до заключения госконтрактов и имевшими в штате не больше двух сотрудников. После назначения Лукина директор «Корпорации развития» купил Hyundai Staria Premium, а для приглашённого из Москвы водителя выделил зарплату, приближённую к з/п замгендиректора. Прямо сейчас УФАС проверяет контору. А управление капстроительства Курской области подало на неё два иска, в которых попросило признать фирму банкротом.