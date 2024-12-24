Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Милиция опубликовала фото мошенника, обманувшего белорусов на 160 тысяч рублей

Милиция ищет новых жертв мошенника, выманившего у троих в Гродно 160 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Милиция Гродно разыскивает потерпевших от действий мошенника и опубликовала фото злоумышленника, сообщает телеграм-канал «102. Неман» УВД Гродненского облисполкома.

Так, к правоохранителям обратились трое жителей областного центра, которых обманул один и тот же человек. Подозреваемый Аслан Сидорчук уговорил гродненцев оформить кредиты, а полученные деньги отдать ему. Мужчина пообещал, что будет исправно платить по кредитам, но просто исчез.

— Предположительно подозреваемый завладел суммой более 160 тысяч белорусских рублей, — прокомментировали в УВД.

Кроме того, в милиции считают, что жертв мошенника может быть больше. Потерпевших от действий Аслана Сидорчука просят обратиться в милицию по номеру 102.

Кроме того, брестчанин после «горячей» переписки с девушкой пришел в милицию.