Милиция опубликовала фото мошенника, обманувшего белорусов на 160 тысяч рублей

Так, к правоохранителям обратились трое жителей областного центра, которых обманул один и тот же человек. Подозреваемый Аслан Сидорчук уговорил гродненцев оформить кредиты, а полученные деньги отдать ему. Мужчина пообещал, что будет исправно платить по кредитам, но просто исчез.