Милиция опубликовала фото мошенника, обманувшего белорусов на 160 тысяч рублей

Милиция Гродно разыскивает потерпевших от действий мошенника и опубликовала фото злоумышленника, сообщает телеграм-канал «102. Неман» УВД Гродненского облисполкома.
Так, к правоохранителям обратились трое жителей областного центра, которых обманул один и тот же человек. Подозреваемый Аслан Сидорчук уговорил гродненцев оформить кредиты, а полученные деньги отдать ему. Мужчина пообещал, что будет исправно платить по кредитам, но просто исчез.
— Предположительно подозреваемый завладел суммой более 160 тысяч белорусских рублей, — прокомментировали в УВД.
Кроме того, в милиции считают, что жертв мошенника может быть больше. Потерпевших от действий Аслана Сидорчука просят обратиться в милицию по номеру 102.
Кроме того, брестчанин после «горячей» переписки с девушкой пришел в милицию.