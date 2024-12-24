Хакер из Ростовской области взломал сайты нескольких российских вузов

Жителя Ростовской области поймали на взломе информационных ресурсов ряда российских вузов. Сейчас задержанный в статусе подозреваемого находится по подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.
По данным следствия, подозреваемый с помощью своего ноутбука протестировал веб-ресурсы на наличие уязвимостей, а потом через обнаруженные программные лазейки получил доступ к панели администратора. В итоге нарушитель получил возможность редактировать страницы.
— Во время обыска изъяли средства связи и вычислительную технику. На ноутбуке обнаружили экземпляры ПО для удаленного администрирования веб-сервера, — прокомментировали в УФСБ.
Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации» (по ст. 274.1 УК РФ). Ведется следствие.