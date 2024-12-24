В деле о поставке некачественных бронежилетов появился новый фигурант

По версии следствия, сотрудники ГК «Пикет» совершили хищение денежных средств, выделенных Минобороны РФ для реализации госконтракта на поставку средств защиты, поставив не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным контрактом. Гендиректору группы компаний «Пикет» Андрею Есипову вменяют мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ) и дачу взятки (часть 5 статьи 291 УК РФ). По делу также проходят начальник службы безопасности и финансовый директор «Пикета» Михаил Кальченко и Виктория Антонова.