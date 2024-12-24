В деле о поставке некачественных бронежилетов появился новый фигурант

«Избрать обвиняемому Богданову Михаилу Баторовичу меру пресечения в виде заключения под стражу, установив срок содержания под стражей Богданову М. Б. на 1 месяц 30 суток, то есть до 28 января 2025 года», — сказано в документах.
Фигуранту вменяют посредничество во взяточничестве (часть 4 статьи 291.1 УК РФ).
По версии следствия, сотрудники ГК «Пикет» совершили хищение денежных средств, выделенных Минобороны РФ для реализации госконтракта на поставку средств защиты, поставив не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным контрактом. Гендиректору группы компаний «Пикет» Андрею Есипову вменяют мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ) и дачу взятки (часть 5 статьи 291 УК РФ). По делу также проходят начальник службы безопасности и финансовый директор «Пикета» Михаил Кальченко и Виктория Антонова.
Позже стало известно о появлении новых фигурантов: Сергею Семенихину, Александру Ермакову, Вячеславу Портянникову и Виктору Астапенко вменяют часть 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).
Все, кроме Портянникова, находятся под стражей. Он признал вину и в октябре заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, его отпустили под домашний арест.