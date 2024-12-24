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В здание академии МВД в Нижнем Новгороде врезался дрон

NN.ru отмечает, что в академии проходили учения и, вероятно, курсанты сами запустили дрон в здание. По данным портала, беспилотник был без боевой части, никто не пострадал.

Источник: РИА "Новости"

Беспилотник врезался в здание академии МВД в Нижнем Новгороде, сообщают Baza и NN.ru со ссылкой на источники.

Как пишет Baza, предварительно, дрон был без боевой части. После инцидента курсантов академии эвакуировали.

NN.ru отмечает, что в академии проходили учения и, вероятно, курсанты сами запустили дрон в здание. В результате происшествия взрыва и возгорания не произошло. «У нас все хорошо, никак взрывов не было. У нас были учения, но уже все на своих местах. Все звонят, думают, что нас уже всех похоронили. Но все в порядке», — рассказали порталу в академии.

По словам корреспондента NN.RU с места событий, сейчас около здания стоят несколько машин полиции, сотрудники с собаками осматривают территорию.

РБК направил запрос в Нижегородскую академию МВД России.

В мае в Военной академии связи в Санкт-Петербурге произошел взрыв, в результате которого пострадали семь военнослужащих. Как позже уточнили в Ленинградском военном округе, причиной взрыва стала произвольная детонация боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Взрыв произошел в ходе уборки помещения, при загрузке мусора в контейнер.