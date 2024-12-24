В здание академии МВД в Нижнем Новгороде врезался дрон

NN.ru отмечает, что в академии проходили учения и, вероятно, курсанты сами запустили дрон в здание. В результате происшествия взрыва и возгорания не произошло. «У нас все хорошо, никак взрывов не было. У нас были учения, но уже все на своих местах. Все звонят, думают, что нас уже всех похоронили. Но все в порядке», — рассказали порталу в академии.