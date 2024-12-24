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В Новосибирске двое рабочих погибли при падении с крыши строящегося дома

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

В Октябрьском районе Новосибирска во вторник, 24 декабря при падении с крыши 8-этажного строящегося дома погибли двое рабочих. Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры и СКР региона.

Инцидент произошёл около 11:00 на улице Владимира Заровного, 29. По факту гибели рабочих возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.

Следователи проводят осмотр места происшествия. Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Проверку по факту инцидента организовала прокуратура Октябрьского района. В ходе неё сотрудники ведомства намерены дать оценку соблюдению норм охраны труда и правил безопасности при ведении работ.

несчастный случай