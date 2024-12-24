В Новосибирске двое рабочих погибли при падении с крыши строящегося дома

В Октябрьском районе Новосибирска во вторник, 24 декабря при падении с крыши 8-этажного строящегося дома погибли двое рабочих. Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры и СКР региона.
Инцидент произошёл около 11:00 на улице Владимира Заровного, 29. По факту гибели рабочих возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.
Следователи проводят осмотр места происшествия. Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.
Проверку по факту инцидента организовала прокуратура Октябрьского района. В ходе неё сотрудники ведомства намерены дать оценку соблюдению норм охраны труда и правил безопасности при ведении работ.