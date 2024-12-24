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Председатель СНТ Тукаевского района погиб в ДТП

Речь идет о главе садоводческого товарищества «Орбита-2».

Председатель СНТ «Орбита-2», что в Тукаевском районе Татарстана — неподалеку от Набережных Челнов, погиб в ДТП. Константину Макарову было 45 лет.

Трагедия произошла в Саратовской области около села Богородское — столкнулись «Лада Ларгус» и большегруз FAW. Макаров был за рулем отечественного автомобиля, он скончался до приезда скорой помощи. Его супруга также находилась в салоне машины, ее жизни ничего не угрожает.

По данным «КП-Казань», супруги возвращались домой с отдыха на море. ДТП произошло в темное время суток — около 23 часов.

Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнования родным и близким погибшего.