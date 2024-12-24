Председатель СНТ Тукаевского района погиб в ДТП

Трагедия произошла в Саратовской области около села Богородское — столкнулись «Лада Ларгус» и большегруз FAW. Макаров был за рулем отечественного автомобиля, он скончался до приезда скорой помощи. Его супруга также находилась в салоне машины, ее жизни ничего не угрожает.