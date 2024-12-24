В Омске поймали мошенника, который взламывал аккаунты россиян на Госуслугах

Сообщается, что в даркнете парень купил список абонентских номеров операторов сотовой связи, ранее зарегистрированных на портале Госуслуг. Он покупал сим-карты и восстанавливал данные к учётным записям. Потом он отдавал все данные мошенникам, которые оформляли кредиты. За свою работу молодой человек получал вознаграждение в криптовалюте, отметили в полиции.