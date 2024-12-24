В Омске поймали мошенника, который взламывал аккаунты россиян на Госуслугах

Омская полиция сообщила о задержании 18-летнего парня, который взламывал аккаунты россиян на Госуслугах и передавал данные мошенников.
Сообщается, что в даркнете парень купил список абонентских номеров операторов сотовой связи, ранее зарегистрированных на портале Госуслуг. Он покупал сим-карты и восстанавливал данные к учётным записям. Потом он отдавал все данные мошенникам, которые оформляли кредиты. За свою работу молодой человек получал вознаграждение в криптовалюте, отметили в полиции.
Ранее мы сообщали, о новом способе мошенничества. На уловки аферистов попали жители разных городов России. Мошенники в преддверии новогодних праздников начали рассылать приглашения с розыгрышем бесплатных билетов на праздничные концерты. Перейдя по ссылке, россияне попадают на фишинговый сайт.