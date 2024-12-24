В Молдавии ликвидировали канал нелегальной переправки уклонистов с Украины

«Новая сеть нелегальной миграции мужчин с Украины действовала на границе между Окницким (Молдова) и Могилев-Подольским (Украина) районами. Гражданам Украины, бегущим от призыва, помогали незаконно пересечь молдавско-украинскую границу, а потом легализоваться в стране. Задержаны двое подозреваемых, которые вместе с сообщниками с территории Украины занимались переправкой граждан, за свои услуги подозреваемые получали с каждого призывника $6,5 тыс», — говорится в сообщении на сайте Пограничной полиции республики. В нем отмечено, что организаторов задержали на 30 суток, во время обысков в их домах обнаружили деньги, мобильные телефоны и другие улики.