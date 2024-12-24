В Молдавии ликвидировали канал нелегальной переправки уклонистов с Украины

«Новая сеть нелегальной миграции мужчин с Украины действовала на границе между Окницким (Молдова) и Могилев-Подольским (Украина) районами. Гражданам Украины, бегущим от призыва, помогали незаконно пересечь молдавско-украинскую границу, а потом легализоваться в стране. Задержаны двое подозреваемых, которые вместе с сообщниками с территории Украины занимались переправкой граждан, за свои услуги подозреваемые получали с каждого призывника $6,5 тыс», — говорится в сообщении на сайте Пограничной полиции республики. В нем отмечено, что организаторов задержали на 30 суток, во время обысков в их домах обнаружили деньги, мобильные телефоны и другие улики.
С начала специальной военной операции России на Украине молдавская пограничная полиция почти каждую неделю сообщает о задержании групп мужчин призывного возраста, которые пытаются нелегально переправиться через границу, а также помогающих им в этом граждан Молдавии. Как сообщал экс-глава МВД Молдавии Адриан Эфрос, за два года было заведено более 800 уголовных дел, связанных с незаконной миграцией с Украины.
На территории Молдавии уклонисты имеют право попросить убежище, так как Кишинев обещал, что не будет выдавать Украине беженцев. Для усиления молдавской границы западные доноры снабдили пограничников приборами ночного видения и беспилотниками.