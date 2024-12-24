Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Березой уставший водитель опрокинул фуру Mercedes, врезавшись в грузовой ГАЗ

Уставший водитель фуры врезался в грузовик ГАЗ и опрокинулся на трассе М-1 под Березой.

Источник: Комсомольская правда

В Березовском районе в ДТП попали два грузовых автомобиля. Подробности рассказали в телеграм-канале «Крепость» УВД Брестского облисполкома.

Жесткое ДТП произошло на 129-м километре скоростной автодороги М-1 в пределах Березовского района. Авария случилась примерно в 08.40 часов.

Предварительно установлено, что 25-летний водитель фуры «Мерседес» из-за усталости не выбрал безопасную дистанцию и врезался в попутный грузовик ГАЗ, за рулем которого был 61-летний житель Березы. После столкновения с грузовиком фура оказалась в правом по ходу движения кювете, где опрокинулась.

В результате аварии госпитализированы водитель фуры и его 24-летний пассажир.

Также милиция опубликовала фото мошенника, обманувшего белорусов на 160 тысяч рублей.

Кроме того, брестчанин после «горячей» переписки с девушкой пришел в милицию.