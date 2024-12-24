Под Березой уставший водитель опрокинул фуру Mercedes, врезавшись в грузовой ГАЗ

Предварительно установлено, что 25-летний водитель фуры «Мерседес» из-за усталости не выбрал безопасную дистанцию и врезался в попутный грузовик ГАЗ, за рулем которого был 61-летний житель Березы. После столкновения с грузовиком фура оказалась в правом по ходу движения кювете, где опрокинулась.