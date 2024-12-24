Под Березой уставший водитель опрокинул фуру Mercedes, врезавшись в грузовой ГАЗ

В Березовском районе в ДТП попали два грузовых автомобиля. Подробности рассказали в телеграм-канале «Крепость» УВД Брестского облисполкома.
Жесткое ДТП произошло на 129-м километре скоростной автодороги М-1 в пределах Березовского района. Авария случилась примерно в 08.40 часов.
Предварительно установлено, что 25-летний водитель фуры «Мерседес» из-за усталости не выбрал безопасную дистанцию и врезался в попутный грузовик ГАЗ, за рулем которого был 61-летний житель Березы. После столкновения с грузовиком фура оказалась в правом по ходу движения кювете, где опрокинулась.
В результате аварии госпитализированы водитель фуры и его 24-летний пассажир.
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