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Суд приговорил телеведущую Лазареву к 6,5 годам колонии за оправдание терроризма

Телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иноагентом, включена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заочно приговорили к 6,5 годам колонии по делу о публичном оправдании терроризма. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщает корреспондент Известий из зала суда.

Источник: РИА "Новости"

Журналистку признали виновной по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма»). Ее также на 4 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов в интернете.

Дело Лазаревой, заочно арестованной и находящейся в международном розыске, рассматривал 2-й Западный окружной военный суд. Адвокат телеведущей заявил, что она не признает вину. Оба свидетеля по делу не явились на заседание.

Дело в отношении Лазаревой о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности возбудили 17 июня. 10 июля Замоскворецкий районный суд Москвы заочно арестовал ее, а 11 октября бывшую телеведущую объявили в международный розыск.

Росфинмониторинг внес Лазареву в перечень террористов и экстремистов 19 июня. В июле 2022 года Минюст России включил ее в реестр физических лиц-иноагентов.