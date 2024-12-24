Суд приговорил телеведущую Лазареву к 6,5 годам колонии за оправдание терроризма

Журналистку признали виновной по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма»). Ее также на 4 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов в интернете.
Дело Лазаревой, заочно арестованной и находящейся в международном розыске, рассматривал 2-й Западный окружной военный суд. Адвокат телеведущей заявил, что она не признает вину. Оба свидетеля по делу не явились на заседание.
Дело в отношении Лазаревой о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности возбудили 17 июня. 10 июля Замоскворецкий районный суд Москвы заочно арестовал ее, а 11 октября бывшую телеведущую объявили в международный розыск.
Росфинмониторинг внес Лазареву в перечень террористов и экстремистов 19 июня. В июле 2022 года Минюст России включил ее в реестр физических лиц-иноагентов.