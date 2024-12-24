Суд приговорил телеведущую Лазареву к 6,5 годам колонии за оправдание терроризма

Телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иноагентом, включена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заочно приговорили к 6,5 годам колонии по делу о публичном оправдании терроризма. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщает корреспондент Известий из зала суда.