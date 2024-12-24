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Пермский собственник затонувшего танкера займется его подъемом

Владелец затонувшего танкера «Волгонефть-239» возьмет на себя ответственность по подъему судна и его утилизации. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на министра природных ресурсов РФ Александра Козлова.

Источник: Южная транспортная прокуратура

«От второго собственника завтра ожидаем письменное подтверждение, что работа будет организована. Задача — сделать так, чтобы достать мазут, не нарушая экосистемы моря», — заявил Александр Козлов на заседании оперативного штаба в Краснодарском крае.

Напомним, 15 декабря 2024 года танкеры класса «река-море» «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» попали в шторм и затонули в Керченском проливе. В результате погиб один из матросов «Волгонефти-212», другие члены экипажа были спасены. СКР по данному факту было возбуждено уголовное дело. Танкеры перевозили 9,2 тыс. тонн мазута, часть этого топлива попала в море. Владельцем «Волгонефть-212» является пермское ООО «Кама-шипинг».

экология