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Недалеко от Стерлитамака прямо во время движения вспыхнула иномарка

В Башкирии на трассе Р-240 на ходу загорелся Renault Symbol.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 24 декабря, в Башкирии прямо на ходу загорелась иномарка. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.

Инцидент произошел на федеральной трассе Р-240. Автомобиль Renault Symbol ехал в сторону Стерлитамака, как вдруг у него загорелся моторный отсек. На место ЧП были направлены сотрудники экстренной службы, которые ликвидировали горение. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Специалисты рекомендуют при первых признаках запаха гари в салоне остановиться на обочине, выйти из салона и воспользоваться огнетушителем.

— Попросите о помощи проезжающих водителей. Лучше иметь в машине пятилитровый углекислотный или порошковый огнетушитель, — заявили в МЧС.

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