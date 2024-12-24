Недалеко от Стерлитамака прямо во время движения вспыхнула иномарка

Сегодня, 24 декабря, в Башкирии прямо на ходу загорелась иномарка. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.
Инцидент произошел на федеральной трассе Р-240. Автомобиль Renault Symbol ехал в сторону Стерлитамака, как вдруг у него загорелся моторный отсек. На место ЧП были направлены сотрудники экстренной службы, которые ликвидировали горение. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.
Специалисты рекомендуют при первых признаках запаха гари в салоне остановиться на обочине, выйти из салона и воспользоваться огнетушителем.
— Попросите о помощи проезжающих водителей. Лучше иметь в машине пятилитровый углекислотный или порошковый огнетушитель, — заявили в МЧС.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.