Недалеко от Стерлитамака прямо во время движения вспыхнула иномарка

Инцидент произошел на федеральной трассе Р-240. Автомобиль Renault Symbol ехал в сторону Стерлитамака, как вдруг у него загорелся моторный отсек. На место ЧП были направлены сотрудники экстренной службы, которые ликвидировали горение. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.