Кремль не собирается вводить федеральный режим ЧС из-за разлива мазута

Министр экологии и природных ресурсов Александр Козлов сообщил, что объем загрязненного мазутом грунта может достичь 200 тыс. т. Волонтеры сообщили, что уже спасли более 1057 птиц, при этом 210 птиц погибли. Также экологи нашли уже десять мертвых тел азовских дельфинов.