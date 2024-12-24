Поджигатели двух офисов банка в Перми получили ожоги

Юноша и женщина, подозреваемые в поджоге двух офисов банка в Перми, получили ожоги во время происшествия.
Об этом днём 24 декабря сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. Как рассказывает ведомство, на месте поджогов отделений банка, которые произошли в Перми вечером 23 декабря, были задержаны двое подозреваемых.
Сайт perm.aif.ru рассказывал, что на улице Мира сотрудники полиции УМВД России по Перми задержали 18-летнего студента. Подозреваемой в поджоге офиса на улице Ленина стала 50-летняя пермячка.
В полиции Пермского края сообщили, что оба задержанных получили травмы. Сейчас правоохранители возбудили уголовные дела по факту поджогов.
«В обоих случаях злоумышленники получили ожоги различной степени тяжести. По фактам умышленного уничтожения имущества возбуждены уголовные дела. Задержанным грозит серьёзное наказание», — рассказали в ГУ МВД региона.
Уточняется, что сами пермяки пояснили, что действовали по указке неизвестных лиц, которые общались с ними с помощью мессенджеров.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что возгорания в обоих офисах банков произошли в Перми вечером 23 декабря. После публикации фотографий с пожара на улице Мира стало известно, что на месте был задержан мужчина. Как оказалось, им был 18-летний студент. В СМИ также сообщалось об одном пострадавшем, однако, официальная информация появилась только утром. В Минздраве Пермского края perm.aif.ru рассказали о его состоянии.