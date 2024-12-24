Поджигатели двух офисов банка в Перми получили ожоги

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что возгорания в обоих офисах банков произошли в Перми вечером 23 декабря. После публикации фотографий с пожара на улице Мира стало известно, что на месте был задержан мужчина. Как оказалось, им был 18-летний студент. В СМИ также сообщалось об одном пострадавшем, однако, официальная информация появилась только утром. В Минздраве Пермского края perm.aif.ru рассказали о его состоянии.