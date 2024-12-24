В Кремле прокомментировали ситуацию с разливом топлива в Черном море

Ситуация с разливом нефтепродуктов в Черном море остается в сфере внимания Владимира Путина, и это крупная экологическая катастрофа. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на «РИА Новости» (18+).
Общаясь с журналистами Песков отметил, что тема ликвидации последствий после крушения танкеров является в центре внимания президента страны. Создана и работает комиссия во главе с вице-премьером Виталием Савельевым, а на месте курирует работу глава Минприроды Александр Козлов.
— Остается. Это крупная экологическая катастрофа, — ответил пресс-секретарь главы государства на вопрос фокуса внимания к проблеме.
При этом в Кремле отметили, что введение федерального режима ЧС из-за экологической катастрофы в Черном море пока не планируется, все зависит от рекомендаций специалистов.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор взял пробы морской воды в Анапе после разлива нефтепродуктов. Лабораторные исследования не выявили превышения опасных значений.
По данным оперативного штаба Кубани, Анапе и Темрюкскому району продолжают оказывать помощь муниципалитеты. В Анапе работают две тысячи человек из 39 муниципалитетов, в Темрюкском — полсотни жителей Славянского района. Технику направили 26 городов и районов края: 60 самосвалов и 19 погрузчиков.
За 23 декабря вывезли на специализированный полигон более двух тысяч тонн мазутно-песчаной смеси.
Путин назвал настоящей экологической бедой последствия крушения танкеров на Кубани.