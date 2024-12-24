В Кремле прокомментировали ситуацию с разливом топлива в Черном море

Ситуация с разливом нефтепродуктов в Черном море остается в сфере внимания Владимира Путина, и это крупная экологическая катастрофа. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на «РИА Новости» (18+).