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Два человека утонули в ванной в Минске за один день

В Минске женщина и мужчина утонули в ванной в один день.

Источник: Комсомольская правда

В Минске за сутки в ванной утонули два человека. Об этом сообщается в суточной сводке МЧС.

Как проинформировала пресс-служба МЧС за сутки в Минске спасатели дважды выезжали по случаям утопления.

Так, в понедельник, 23 декабря около 16.43 часов в дежурную службу МЧС позвонили, сообщая, что в квартире на улице Воронянского в ванной без признаков жизни обнаружена пенсионерка 1940 года рождения.

Затем в тот же день уже в 18.51 часов спасателям позвонили из квартиры по улице Ванеева. В ванной утонувшим был обнаружен пенсионер 1956 года рождения.

МЧС