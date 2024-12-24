Задержанных за использование рабского труда осудили в Ростовской области

В Волгодонске вынесли приговор по делу об использовании рабского труда (п. «а», «г» ч. 2 ст. 127.2 УК РФ). Двое мужчин получили по 4 года колонии общего режима, но решение еще не вступило в силу. Об этом одновременно сообщили в пресс-службе донской прокуратуры и в объединенной пресс-службе судов региона.
По данным следствия, двое братьев в течение трех лет в станице Дубенцовской использовали рабский труд пяти человек. Мужчины насилием и угрозами принуждали своих жертв работать на сельхозугодьях. Потерпевшие не могли отказаться от работ, так как не имели возможности уехать.
Предварительно, в период с 1 января 2020 года по 1 сентября 2023 года задержанные получили доход в размере не менее 262,5 тысячи рублей. Эти деньги они распределили между собой и потратили по собственному усмотрению.