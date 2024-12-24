Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беспилотник упал на территорию академии МВД в Нижнем Новгороде

В результате никто не пострадал, БПЛА отправлен на исследование.

Беспилотник упал на территории Нижегородской академии МВД на Анкудиновском шоссе утром 24 декабря. Как сообщили «КП — Нижний Новгород» в пресс-службе учебного заведения, он упал рядом со зданием приблизительно в 10:40.

— На территории академии действительно оказался беспилотник. Когда его обнаружили, все учащиеся и преподаватели в полном составе спустились в укрытие. Разрушений и пострадавших от инцидента нет. На данный момент беспилотник изъят спецслужбами для дальнейшего исследования. Для общества он опасности не представляет. Занятия продолжены в прежнем режиме, — сообщила пресс-секретарь Нижегородской академии МВД Мария Кузнецова.

Она также добавила, что появление БПЛА никак не связано с учениями. В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося, аппарат направлен на исследование.