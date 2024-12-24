Железнодорожник ударил ножом коллегу в области Улытау

Судом установлено, что мужчина работал слесарем по ремонту путей. С 18 сентября он находился в служебной командировке в посёлке Жанаарка. 27 сентября около 19:00 Б. купил спиртное и, выпив его, находился в вагоне, закреплённом за филиалом АО «Национальная компания “Казахстан темир жолы”.