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Железнодорожник ударил ножом коллегу в области Улытау

В Жанааркинском районном суде рассмотрели уголовное дело в отношении гражданина Б., обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: Baigenews

Судом установлено, что мужчина работал слесарем по ремонту путей. С 18 сентября он находился в служебной командировке в посёлке Жанаарка. 27 сентября около 19:00 Б. купил спиртное и, выпив его, находился в вагоне, закреплённом за филиалом АО «Национальная компания “Казахстан темир жолы”.

«В ходе конфликта с коллегой Ж., находясь в состоянии гнева, Б. нанёс последнему ножевое ранение в левую сторону тела, причинив тяжкий вред здоровью».

сообщили в суде.

Подсудимый признал вину, раскаялся, извинился перед потерпевшим и заявил о примирении. Он возместил причинённый ущерб и просил суд о смягчении наказания.

Действия мужчины были квалифицированы как тяжкое преступление. Приговором суда он признан виновным и приговорён к трём годам лишения свободы.

Также вынесено частное постановление в адрес филиала АО «Национальная компания “Казахстан темир жолы” с рекомендацией обратить внимание на предотвращение подобных случаев.

Приговор не вступил в законную силу.