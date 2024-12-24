Железнодорожник ударил ножом коллегу в области Улытау

Судом установлено, что мужчина работал слесарем по ремонту путей. С 18 сентября он находился в служебной командировке в посёлке Жанаарка. 27 сентября около 19:00 Б. купил спиртное и, выпив его, находился в вагоне, закреплённом за филиалом АО «Национальная компания “Казахстан темир жолы”.
«В ходе конфликта с коллегой Ж., находясь в состоянии гнева, Б. нанёс последнему ножевое ранение в левую сторону тела, причинив тяжкий вред здоровью».
Подсудимый признал вину, раскаялся, извинился перед потерпевшим и заявил о примирении. Он возместил причинённый ущерб и просил суд о смягчении наказания.
Действия мужчины были квалифицированы как тяжкое преступление. Приговором суда он признан виновным и приговорён к трём годам лишения свободы.
Также вынесено частное постановление в адрес филиала АО «Национальная компания “Казахстан темир жолы” с рекомендацией обратить внимание на предотвращение подобных случаев.
Приговор не вступил в законную силу.