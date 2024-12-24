Уфимец, устроивший из-за аферистов поджог почтового отделения, заключен под стражу

В Уфе арестовали 27-летнего жителя Уфы, поджегшего отделение «Почты России» на улице Менделеева. Об этом рассказала Объединенная пресс-служба судов Башкирии.
Напомним, инцидент произошел в минувшую субботу — 21 декабря. По словам молодого человека, в минувшем августе ему якобы позвонил представитель мобильного оператора и сообщил, что у того истекает срок действия договора пользования SIM-картой и его необходимо продлить. «Специалист» убедил уфимца передать ему коды из SMS, а затем оформил на его имя кредит. Мужчина утверждает, что злоумышленники выманили у него более десяти миллионов рублей.
Спустя несколько месяцев мужчине снова позвонили неизвестные, которые в этот раз представились сотрудниками ФСБ и под предлогом возврата похищенных денег убедили его купить необходимые предметы и вещества, а затем изготовить у себя дома горючую смесь.
На мужчину завели уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенного общеопасным способом». Советский районный суд Уфы удовлетворил ходатайство следователи и постановил заключить молодого уфимца под стражу почти на два месяца — 20 февраля. Постановление в законную силу еще не вступило.
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