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В Челябинске неизвестные похитили девушку, полицейские вернули её домой

В микрорайоне Чурилово неизвестные похитили девушку. Они затолкали её в автомобиль и увезли. Очевидцы обратились в полицию.

Источник: Pchela.News

Происшествие попало на видео, которое опубликовали в соцсети. К девушке подошёл мужчина, после непродолжительного разговора он схватил её и стал заталкивать в машину. После этого автомобиль уехал.

Сотрудники полиции установили участников инцидента. Оказалось, что они знакомы.

— Полицейскими были приняты меры к возвращению девушки домой. В настоящее время молодая челябинка находится с семьёй.

сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В октябре Верхнеуральский районный суд вынес приговор жителю региона, который похитил человека. Угрожая жертве, он заставлял её переписать на себя имущество.