В Челябинске неизвестные похитили девушку, полицейские вернули её домой

Происшествие попало на видео, которое опубликовали в соцсети. К девушке подошёл мужчина, после непродолжительного разговора он схватил её и стал заталкивать в машину. После этого автомобиль уехал.
Сотрудники полиции установили участников инцидента. Оказалось, что они знакомы.
— Полицейскими были приняты меры к возвращению девушки домой. В настоящее время молодая челябинка находится с семьёй.
В октябре Верхнеуральский районный суд вынес приговор жителю региона, который похитил человека. Угрожая жертве, он заставлял её переписать на себя имущество.