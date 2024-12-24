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Омич взламывал аккаунты на Госуслугах и помогал мошенникам брать кредиты

Полиция задержала омского хакера, который сливал аферистам личные данные людей.

Источник: Комсомольская правда

Омская полиция сообщила о задержании хакера, участвующего в схемах дистанционного мошенничества. 18-летний омич взламывал аккаунты граждан на Госуслугах и перепродавал эти сведения другим аферистам. В свою очередь те оформляли на ничего не подозревающих граждан займы в онлайн-банках и микрофинансовых организациях.

Расплачивались с хакером криптовалютой. Дома у омича изъяли множество сим-карт, которые он использовал для получения доступа к учетным записям сервиса, смартфоны, банковские карты и компьютер.

На 18-летнего компьютерщика завели уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ: «мошенничество» и «неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенный группой лиц по предварительному сговору».