Омич взламывал аккаунты на Госуслугах и помогал мошенникам брать кредиты

Омская полиция сообщила о задержании хакера, участвующего в схемах дистанционного мошенничества. 18-летний омич взламывал аккаунты граждан на Госуслугах и перепродавал эти сведения другим аферистам. В свою очередь те оформляли на ничего не подозревающих граждан займы в онлайн-банках и микрофинансовых организациях.