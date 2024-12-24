Омич взламывал аккаунты на Госуслугах и помогал мошенникам брать кредиты

Омская полиция сообщила о задержании хакера, участвующего в схемах дистанционного мошенничества. 18-летний омич взламывал аккаунты граждан на Госуслугах и перепродавал эти сведения другим аферистам. В свою очередь те оформляли на ничего не подозревающих граждан займы в онлайн-банках и микрофинансовых организациях.
Расплачивались с хакером криптовалютой. Дома у омича изъяли множество сим-карт, которые он использовал для получения доступа к учетным записям сервиса, смартфоны, банковские карты и компьютер.
На 18-летнего компьютерщика завели уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ: «мошенничество» и «неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенный группой лиц по предварительному сговору».