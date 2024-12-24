У первого замглавы Миндортранса Челябинской области прошли обыски

По предварительным данным, в ходе следственных мероприятий устанавливается возможная связь чиновника с коррупционными преступлениями при заключении дорожных контрактов.
«Устанавливается его причастность к возбужденному ранее делу о хищении бюджетных средств», — сказал собеседник.
Харченко может оказаться причастным к уголовному делу, где фигурирует гендиректор ООО «Уралдорстрой» Нвер Колозян, обвиняемый в даче взятки в особо крупном размере.
Ранее была пресечена деятельность преступной группы, специализировавшейся на хищении бюджетных средств, выделяемых по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Напомним, что силовики уже приходили в подведомственные Миндортрансу организации: ОГКУ «Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований» и ОГКУ «Челябинскавтодор». Тогда были задержаны Елена Гончаренко и Наталья Чеснокова, директора учреждений.