У первого замглавы Миндортранса Челябинской области прошли обыски

Напомним, что силовики уже приходили в подведомственные Миндортрансу организации: ОГКУ «Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований» и ОГКУ «Челябинскавтодор». Тогда были задержаны Елена Гончаренко и Наталья Чеснокова, директора учреждений.