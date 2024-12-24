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У первого замглавы Миндортранса Челябинской области прошли обыски

Сотрудники ФСБ и СКР провели обыски у первого заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станислава Харченко, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По предварительным данным, в ходе следственных мероприятий устанавливается возможная связь чиновника с коррупционными преступлениями при заключении дорожных контрактов.

«Устанавливается его причастность к возбужденному ранее делу о хищении бюджетных средств», — сказал собеседник.

Харченко может оказаться причастным к уголовному делу, где фигурирует гендиректор ООО «Уралдорстрой» Нвер Колозян, обвиняемый в даче взятки в особо крупном размере.

Ранее была пресечена деятельность преступной группы, специализировавшейся на хищении бюджетных средств, выделяемых по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Напомним, что силовики уже приходили в подведомственные Миндортрансу организации: ОГКУ «Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований» и ОГКУ «Челябинскавтодор». Тогда были задержаны Елена Гончаренко и Наталья Чеснокова, директора учреждений.