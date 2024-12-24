Галечные пляжи Кубани обработают сорбентом для очистки от мазута

Из-за трудностей с проездом техники специалисты приняли решение использовать сорбент. Андрей Потахов отметил, что есть два участка, на которые уже завезли сорбент. На месте работают только спасатели из аттестованных аварийно-спасательных формирований. Из соображений безопасности туда не допустят волонтеров.