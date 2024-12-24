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Галечные пляжи Кубани обработают сорбентом для очистки от мазута

В Краснодарском крае специалисты обработают два галечных пляжа сорбентом для очистки от нефтепродуктов. Об этом в эфире телеканала «Кубань 24» рассказал врио начальника ГУ МЧС по региону Андрей Потахов.

Источник: Коммерсантъ

Из-за трудностей с проездом техники специалисты приняли решение использовать сорбент. Андрей Потахов отметил, что есть два участка, на которые уже завезли сорбент. На месте работают только спасатели из аттестованных аварийно-спасательных формирований. Из соображений безопасности туда не допустят волонтеров.

В администрации региона сообщили, что в промышленной зоне хутора Воскресенский в Анапе строится временная площадка для временного хранения загрязненного грунта, собранного на пляжах. Оттуда грунт будет транспортироваться на сертифицированные предприятия для утилизации и обеззараживания.

экология