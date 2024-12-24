Падение дрона в академии в Нижнем Новгороде объяснили учениями

«У нас все хорошо, никаких взрывов не было. У нас были учения, но уже все на своих местах», — рассказали в учебном заведении. По данным издания, курсанты сами могли запустить дрон в здание в ходе тренировок.
«Все звонят, думают, что нас уже всех похоронили. Но все в порядке», — добавили в академии.
РБК направил запрос в Нижегородскую академию МВД России.
Днем 24 декабря Baza и NN.ru со ссылкой на источники сообщили о дроне, врезавшемся в здание академии. Курсантов учебного заведения эвакуировали после инцидента.