В Иркутском районе на постоянной основе проводят рейды по майнинг-фермам

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 41-летнюю жительницу Иркутска оштрафовали на 300 тысяч рублей за мошенничество с материнским капиталом. Установлено, что женщина приобрела земельный участок с несуществующим домом, а деньги потратила на свое усмотрение.