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В Иркутском районе на постоянной основе проводят рейды по майнинг-фермам

Деятельность майнинг-ферм, допустивших нарушения, приостановлена электросетевой компанией.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутском районе расследуются уголовные дела по статье за мошенничество, совершенное в особо крупно размере. Как сообщили КП-Иркутск в СКР региона, правоохранители проверяют организации, которые занимаются майнинговой деятельностью.

— В рамках расследования следователи и полицейские осмотрели хостинги. Деятельность майнинг-ферм, допустивших нарушения, приостановлена электросетевой компанией до внесения сведений о них в реестр. Подобные проверки будут проводиться на регулярной основе, — уточнили в ведомстве.

Напомним, 31 октября 2024 вышло постановление, которое обязывает майнеров зарегистрировать свою деятельность в установленном законом порядке.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 41-летнюю жительницу Иркутска оштрафовали на 300 тысяч рублей за мошенничество с материнским капиталом. Установлено, что женщина приобрела земельный участок с несуществующим домом, а деньги потратила на свое усмотрение.