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В Самаре задержали движение сразу 10 автобусов из-за аварии

В Самаре авария перекрыла движение общественного транспорта.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре вечером во вторник, 24 декабря, стало известно о серьезной аварии. Из-за дорожного происшествия временно задержано движение общественного транспорта, об этом сообщили в департаменте транспорта Самары.

— Задерживаются автобусы маршрутов №№ 1, 2, 22, 23, 24, 34, 37, 41, 47, 67 по причине ДТП стороннего транспорта на перекрестке улиц Революционной и Московского шоссе, — указано в сообщении.

Водителям и пассажирам общественного транспорта рекомендуют быть внимательнее и выбирать иные маршруты. О причинах аварии, перекрывшей движение, и сроках восстановления потока пока неизвестно.