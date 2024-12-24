Два ДТП с разницей в 4 минуты произошли на одном и том же месте в Карагандинской области

В Instagram-паблике V_KRG было опубликовано видео, на котором были показаны последствия аварии на одной из трасс региона.
В департаменте полиции сообщили, что 23 декабря около 21.06 на 15 магистрали случилось дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомашин: Mercedes, Chery Tiggo и Dongfeng.
В 21.10 там же произошло ДТП с участием двух автомашин Toyota.
«В результате ДТП пострадавших нет. Транспортные средства получили механические повреждения. Факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение», — отметили в ДП Карагандинской области.