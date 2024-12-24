Суд отправил в колонию на 9 лет волгоградца, убившего в ДТП двух студентов

36-летний Рагим Шихалиев отправится в тюрьму на 9 лет за ДТП, которое он устроил в сентябре 2023 года, и в котором погибли два друга-первокурсника из политеха. Сегодня в Дзержинском суде Волгограда огласили приговор фигуранту резонансного дела. Шихалиев получил срок за ДТП с двумя погибшими и побег с места происшествия. Суд посчитал, что подсудимый, который в ту ночь летел по улицам Дзержинского района на своем «Мерседесе» со скоростью не менее 108 км/час, имел возможность применить экстренное торможение, но ничего не предпринял и врезался в «Kaiyi» с двумя 19-летними друзьями. И водитель, и пассажир легковушки погибли на месте.