Суд отправил в колонию на 9 лет волгоградца, убившего в ДТП двух студентов

36-летний Рагим Шихалиев отправится в тюрьму на 9 лет за ДТП, которое он устроил в сентябре 2023 года, и в котором погибли два друга-первокурсника из политеха. Сегодня в Дзержинском суде Волгограда огласили приговор фигуранту резонансного дела. Шихалиев получил срок за ДТП с двумя погибшими и побег с места происшествия. Суд посчитал, что подсудимый, который в ту ночь летел по улицам Дзержинского района на своем «Мерседесе» со скоростью не менее 108 км/час, имел возможность применить экстренное торможение, но ничего не предпринял и врезался в «Kaiyi» с двумя 19-летними друзьями. И водитель, и пассажир легковушки погибли на месте.
Как отметили в прокуратуре Волгоградской области, свою вину Шихалиев так и не признал. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Также ему запретили в течение 2 лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.
— Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке, — прокомментировали в Дзержинском суде.